Vicopisano territorio di presepi: la guida per vedere le installazioni

Vicopisano sempre più territorio di presepi. E' possibile scoprirli tutti grazie alla mappa sul sito, e comunicare se se ne crea uno e se si vuole inserirlo nell'itinerario natalizio per consentire a tutti di ammirarlo.

Alcuni presepi sono ormai conosciuti dalla comunità e da tantissimi visitatori, altri rappresentano una novità e sono o saranno creati in occasione di queste festività natalizie. Per questo l'Amministrazione ha creato, anche quest'anno, un itinerario su Google Maps, basta andare sul sito del Comune che ha anche una versione per smarphone.

"Vi invitiamo a scriverci a biblioteca@comune.vicopisano. pi.it o a comunicazione@comune. vicopisano.pi.it - dice l'assessore al turismo, Fabiola Franchi - in modo che ogni presepe di cui siete autori e autrici e che sia visibile o visitabile, sia aggiunto alla nostra speciale Mappa dei Presepi e in modo da rendere, sempre di più, il nostro territorio, il Paese dei Presepi".

Ecco intanto la lista di quelli presenti: presepi in località Santissima Annunziata, a Uliveto Terme, vicino alla Chiesa (c'è anche Babbo Natale sulla panchina con la sua cassettina per le letterine dei bambini e delle bambine), realizzati dalla famiglia Nencini, presepe all'inizio della strada che conduce a Santissima Annunziata, presepe di via Mazzini a Uliveto Terme, vicino alla sede della locale Croce Rossa, presepe nella Chiesa del SS Salvatore a Uliveto Terme, presepe e albero luminoso in Piazza della Repubblica a San Giovanni alla Vena e stella cometa luminosa davanti al Chiesino, sul Monte Castellare, Presepe dell'Angelo dell'artista Angelo Perini, a San Giovanni alla Vena (sarà inaugurato il 24 dicembre, per info: www.angeloperini.it), presepe in una grotta naturale, tra Campo dei Lupi e Mandrie di Sopra, sul Monte Pisano, realizzato ogni anno da un bambino, Gioele, insieme a suo padre, mostra di presepi della famiglia Viani nella chiesa romanica di San Jacopo, a cura del Comitato Vivere San Jacopo, aperta martedì 26 dicembre, lunedì 1° e sabato 6 gennaio, dalle 14:30 alle 16:30 (info: www.chiesadisanjacopo.it), presepe nella sede della Misericordia di Vicopisano, allestito dai volontari e dalle volontarie, con la cassetta delle letterine per Babbo Natale e presepe vivente, organizzato dal gruppo chierichetti dell'Unità Pastorale di Zambra, Uliveto e Caprona in località Santissima Annunziata, il 6 gennaio alle 15:00, davanti al sagrato della chiesa.