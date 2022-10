Calci: l’acquario del Museo di Storia Naturale diventa più accessibile grazie a un video

La multimedialità al servizio dei musei: con il video 'Acquario d’acqua dolce – Asia e America' il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa mette a disposizione del pubblico uno strumento per poter 'visitare' e conoscere da vicino la sala dedicata alla biodiversità dei pesci dei continenti asiatico e americano.

Questa specifica sala del Museo è infatti collocata nel seminterrato che ospitava le antiche cantine della Certosa e perciò difficilmente raggiungibile.

Per renderla più accessibile, è stato progettato un video in cui l’aspetto multimediale permette di favorire la fruibilità della sala a visitatori con diverse disabilità e/o difficoltà.

Realizzato in collaborazione con il CIDIC - il Centro per l’innovazione e la diffusione della cultura dell’Ateneo - e con la consulenza del CNR-ISTI per la parte relativa ai testi, il video è anche oggetto di una tesi magistrale dell’Università di Padova sull’ideazione di percorsi inclusivi che utilizzano le tecnologie assistive negli Acquari del Museo.

Lo scorrere delle immagini è accompagnato da una voce narrante che descrive, in particolare per i visitatori ciechi e ipovedenti, gli ambienti, le forme, le dimensioni e i colori dei pesci presenti nelle vasche e mostrati nel video. Al Museo, all’ingresso della sala dell’acquario, i visitatori troveranno la versione video e audio integrata anche di sottotitoli in italiano e inglese.

Il progetto è a cura del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa (Paola Nicolosi, referente degli Acquari, e Angela Dini, referente Servizi educativi e didattici), in collaborazione con Barbara Leporini del CNR-ISTI. La realizzazione è a cura del Polo Multimediale del CIDIC, con la regia di Alessio Sbrana. La voce è di Anna Massignan (Università di Padova).