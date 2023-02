Un videogioco per scovare le fake news e aiutare le persone disabili nella vita quotidiana

Un videogioco interattivo che insegna a difendersi dalle fake news e a cercare le informazioni corrette su Internet, una webapp che aiuta i non vedenti a vagliare le offerte di lavoro. Sono alcuni dei risultati più importanti raggiunti dai progetti europei 'FI.DO.' e 'Vip-Tech-Job: Time 2 Act!' portati avanti dalla cooperativa Aforisma in questi ultimi due anni e che saranno presentati pubblicamente giovedì 23 febbraio dalle 14.30 all'interno della Biblioteca ex Convento dei Cappuccini a Pisa.

"Siamo arrivati alla conclusione di questi lavori che hanno interessato due target particolari: le persone anziane che vogliono imparare a contrastare le fake news e i giovani non vedenti ed ipovedenti che vogliono diventare protagonisti della vita sociale e lavorativa - commenta Grazia Ambrosino, presidente di Aforisma, società cooperativa di formazione - progetti che avranno effetti positivi per tutta la comunità". "Giovedì 23 febbraio presentiamo i risultati in un appuntamento aperto a tutti, per condividere nuovi ed interattivi metodi di contrasto alla disinformazione e per contribuire a rendere più semplice l'accessibilità al mondo del lavoro per i giovani non vedenti ed ipovedenti" continua Rok Vukcevic ideatore e responsabile dei progetti.

Il progetto 'FIDO', acronimo di 'FIghting fake news and DisinfOrmation' ossia 'lottare contro fake news e disinformazione', ha permesso di sviluppare strategie per combattere le informazioni false presenti sul web, con particolare attenzione al miglioramento delle competenze digitali degli adulti senior. Un nuovo metodo di training è stato sperimentato nel corso di seminari interattivi che si sono svolti a Pisa, in Grecia, in Slovenia ed in Polonia. E' nato un manuale per gli educatori specializzati nell'insegnamento agli adulti e sul sito https://fidoproject.eu/ è possibile provare il videogioco interattivo: il giocatore si trova immerso in alcune chat dove vengono diffuse fake news e deve trovare la maniera di reperire sul web le corrette notizie per contrastare la spirale di disinformazione. Il progetto è stato finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma 'Erasmus+', ha visto capofila la Società Cooperativa Aforisma, agenzia pisana di formazione, con la collaborazione di partner internazionali: lo studio QZR srl, IDEC SA, Rusaalka, l'Università Popolare di Zasavje, l'Università di studi umanistici ed economici di Lodz in Polonia, Dafni Kek.

Il progetto 'Vip-Tech-Job: Time 2 Act!' ha interessato i giovani con disabilità per renderli cittadini attivi e per facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro. Molti sono i risultati realizzati: una serie di seminari codificati e replicabili per condividere le possibilità di inclusione e accessibilità nei vari luoghi di lavoro e per aumentare i livelli di inclusione sociale dei giovani non vedenti ed ipovedenti. Un podcast multilingue che esplora storie di successo di giovani con disabilità visiva pienamente inserite nel mercato lavorativo europeo. Una webapp accessibile all'indirizzo https://webapp.viptechjob.eu che consente di esplorare opportunità di lavoro adatte a persone non vedenti o ipovedenti. La partecipazione alla doppia presentazione è libera, per informazioni contattare europe@aforismatoscana.net oppure il numero 3273184018 tramite whatsapp.