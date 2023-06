Vigili del Fuoco: 5 nuovi volontari per il distaccamento di San Miniato

Il distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco di San Miniato "con orgoglio e soddisfazione, dà il benvenuto a 5 nuovi vigili volontari, che con impegno hanno superato il corso formativo previsto dal Corpo Nazionale, formazione indispensabile per poter effettuare il soccorso tecnico". Il lieto annuncio proviene dal Comando centrale dei Vigili del Fuoco di Pisa, che così saluta il nuovo innesto di personale che va a rinforzare i ranghi operativi. A livello nazionale è nota da tempo la difficoltà di trovare nuove forze.

Nel dettaglio, il distaccamento trova alloggio negli spazi del magazzino comunale e riesce a garantire il servizio prevalentemente nel fine settimana, a causa dello scarso numero di volontari che vi prestano servizio. "Per tale ragione - aggiungono i Vigili del Fuoco - si invitano i cittadini maggiorenni interessati ad entrare a far parte di questo corpo a recarsi al distaccamento per avere informazioni circa la procedura per presentare la richiesta".

I nuovi volontari sono Daria Benesperi, Alessandro Bianconi, Gabriel Pizza, Leonardo Lopez e Lorenzo Maffei, agazzi giovani che hanno scoperto la passione per il volontariato nel corpo dei Vigili del Fuoco. Il distaccamento volontario di San miniato è una realtà presente sul territorio comunale oramai da oltre 15 anni, composto da 20 forze volontarie che mettono a disposizione il proprio tempo libero per garantire sicurezza a tutto il territorio.