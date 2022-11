Vigili del Fuoco e Acque insieme per l'acquedotto: lavori ed esercitazioni in quota a Lajatico

L'iniziativa è stata messa in campo quando, ad inizio anno, Acque Spa ha rilevato la necessità di sostituire delle carpenterie metalliche del deposito idrico pensile

Si è da poco conclusa una proficua collaborazione che ha visto protagonisti il Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa ed Acque Spa, il gestore idrico che si occupa di acquedotto, fognatura e depurazione nel Basso Valdarno in Toscana. Sono state condotte esercitazioni ed addestramenti congiunti in quota e su corda presso il deposito idrico pensile di Lajatico.

Questo genere di impianti, denominati anche torri piezometriche, riveste un ruolo non secondario sul sistema di distribuzione dell’acqua potabile. Infatti, l’acqua captata e poi potabilizzata, di norma viene trasferita (addotta) verso un deposito pensile che sfruttando la forza di gravità distribuisce infine l’acqua fina alle nostre case. Nel caso di Lajatico, si è reso necessario un intervento di sostituzione delle carpenterie metalliche per la cui esecuzione sono state utilizzate tecniche Speleo-Alpino-Fluviali.

Gli operatori di Acque Servizi (braccio operativo di Acque Spa) hanno acquisito tecnica e migliorato la loro sicurezza durante gli interventi di manutenzione che svolgono su questo tipo di manufatto. Si tratta di operazioni delicate alle quali è destinato personale appositamente formato. Gli operatori del Nucleo SAF dei Vigili del Fuoco di Pisa hanno preso conoscenza dei luoghi e verificato che le loro tecniche di intervento fossero efficaci in un ambiente non facile e ricco di caratteristiche peculiari.

L’iniziativa è stata messa in campo quando, ad inizio anno, Acque Spa ha rilevato la necessità di sostituire delle carpenterie metalliche del deposito idrico pensile di Lajatico. Si sono svolte, quindi, nel corso dell’anno, varie giornate formative per gli aspetti connessi alla sicurezza ed all’eventuale soccorso di un operatore in difficoltà o infortunato all’interno della torre piezometrica.