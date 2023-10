Pontedera, 'Villa Bertelli' occupata abusivamente: all'interno droga e oggetti rubati

Nei giorni scorsi, dopo la segnalazione da parte di una cittadina, gli agenti della Polizia Locale di Pontedera si sono recati in via De Gasperi per verificare la presenza di occupanti all'interno dell'ex casa di riposo 'Villa Bertelli'. Giunti sul posto gli operatori hanno notato che la finestra di un'abitazione privata, posta accanto alla struttura, risultava aperta e che sotto la stessa era presente una sedia presumibilmente utilizzata da malviventi per introdursi all'interno dell'abitazione.

Contattata immediatamente la proprietaria, questa ha confermato i sospetti degli agenti che sono entrati all'interno dell'abitazione e qui hanno sorpreso un ragazzo, di nazionalità marocchina, e una ragazza minorenne, entrambi trovati in possesso di sostanze stupefacenti. I due, successivamente condotti presso il Comando di via fratelli Bandiera per l'identificazione e gli atti di rito, sono stati quindi denunciati all'autorità giudiziaria rispettivamente per detenzione e utilizzo di sostanze stupefacenti oltreché per il reato di invasione di edifici.

Il giorno seguente gli agenti sono tornati nuovamente nell'area dell'ex 'Villa Bertelli' per procedere a un'ispezione dei locali, così da consentire agli operai del Comune di murare gli accessi dell'immobile rendendolo inaccessibile ad eventuali occupanti. Durante l'ispezione gli operatori hanno individuato all'interno della struttura tre ragazzi, di nazionalità marocchina e senegalese, che alla vista degli agenti hanno tentato di darsi alla fuga. Due sono stati fermati mente un terzo ha provato a dileguarsi saltando da una finestra del secondo piano, ma il suo tentativo è fallito ed è stato a sua volta fermato dagli agenti. Nella stanza occupata da quest'ultimo è stata rinvenuta sostanza stupefacente.

I tre perciò sono stati condotti agli uffici della Polizia Locale per l'identificazione e la redazione degli atti. Uno dei tre è risultato essere lo stesso ragazzo sorpreso il giorno precedente all'interno dell'abitazione confinante con l'ex casa di riposo. Per tutti e tre è scattata quindi la denuncia all'autorità giudiziaria per invasione di edifici, mentre il ragazzo che aveva tentato di fuggire gettandosi dalla finestra è stato deferito anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre all'interno della ex casa 'Bertelli' sono stati rinvenuti oggetti rubati che sono stati restituiti ai legittimi proprietari.