Montescudaio diventa il Villaggio della Musica

Montescudaio diventa a luglio il Villaggio della Musica con musicisti da tutta Italia e dai paesi europei che popoleranno il piccolo borgo del pisano grazie a Make Music, il campus musicale dove sarà possibile vivere giornate immersi tra lezioni e eventi di musica diffusa.

Il progetto, dal Comune di Montescudaio, realizzato da Arci Bassa Val di Cecina in collaborazione con RITMI – Scuola di Musica e Badalì – Agenzia di Comunicazione, è realizzato con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana.

Il campeggio si terrà dal 15 al 22 luglio e avrà lo scopo di di preparare i musicisti attraverso una specializzazione sul proprio strumento, la performance e l’esperienza live. All'arrivo al 'Make Music – Il Villaggio della Musica' ogni allievo verrà assegnato a una o più band con le quali preparerà, affiancato da tutor professionisti, il repertorio per il concerto finale.

La partecipazione al campus è riservata a ragazzi dai 18 ai 34 anni dei paesi dell’Unione Europea che possiedano già una preparazione musicale e che abbiano una fluente conoscenza della lingua inglese, perché i corsi saranno tenuti in lingua inglese. Il viaggio, il soggiorno e il vitto saranno a carico del progetto. Le persone selezionate verranno contattate dall’organizzazione per coordinare il viaggio e la logistica.

Per candidarsi compilare il form a questo link: https://forms.gle/ AdpioLhTUoQKcokc9

La giornata tipo del 'Make Music – Il Villaggio della Musica' si dividerà tra prove delle band, laboratori, lezioni e masterclass tenute dallo staff o da special guest. Ogni giorno i partecipanti prenderanno parte a 7 ore di lezioni più due ore di masterclass/jam session/concerto. La sera spazio per jam sessions, concerti di gruppi ospiti, masterclass e molto altro. L’ultima sera sul palco centrale si terrà il concerto finale delle band, che avranno a disposizione strumentazione professionale, personale tecnico al servizio e naturalmente un vero pubblico.

“Make Music è un progetto di aggregazione - sottolinea il sindaco di Montescudaio Simona Fedeli - in cui giovani possono collaborare insieme per un'unica causa, ricevendo una reale opportunità di occupare al meglio il loro tempo libero curando iniziative e programmi musicali, attività culturali che stimolano la creatività degli uni e i ricordi degli altri”.

“Make Music è un progetto che nasce dal territorio, dai giovani per i giovani che vogliono confrontarsi con coetanei provenienti da tutta Europa, con la musica come fil rouge - aggiunge Luca Mazzinghi per Arci Bassa Val di Cecina - Montescudaio è il fulcro di questo progetto, ed è un’occasione per i ragazzi di stare insieme, di campeggiare, ma di formarsi a livello musicale in modo professionale. Vogliamo che questo diventi in modo strutturale un appuntamento fisso per i ragazzi da tutti i paesi europei”.

“Siamo lieti di poter partecipare a questa splendida iniziativa che incarna perfettamente quello che da sempre è l' unico motore della nostra scuola di musica ovvero 'la relazione' - dice Matteo D’Ignazi della Scuola di musica Ritmi - la frase di Ezio Bosso, 'La musica è come la vita, si può fare in un solo modo, insieme’, ben sintetizza la nostra idea. Vogliamo trasmettere ai ragazzi che parteciperanno a questo camp che, come nella società, è importante imparare ad ascoltare l'altro, a rispettarlo e ad 'aspettarlo', non ci deve essere competizione ma collaborazione. Il concerto che prenderà vita a fine progetto sarà il risultato anche di un piccolo esperimento sociale che vedrà giovani musicisti messi nelle condizione di dover collaborare e impegnarsi per un obiettivo comune”.