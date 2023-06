Un villaggio neolitico nel giardino della scuola

Un'esperienza insolita con un tuffo nel passato per i bambini, le insegnanti e anche i genitori alla Scuola Santa Teresa di Cascina: un villaggio neolitico costruito nel giardino dell'istituto scolastico.

"Per la formazione e la crescita dei bambini è determinante la possibilità di svolgere attività didattiche complementari a quelle scolastiche tradizionali, utilizzando le risorse presenti sul territorio (parchi, teatri, biblioteche, cinema e musei) attraverso progetti pedagogici didattici e organizzativi di co-educazione - sottolineano dall'istituto - in questo caso, scuola e Museo di Storia Naturale di Calci, nel definire il progetto educativo, si sono presi l’impegno di assumersi la responsabilità dei percorsi di crescita delle bambine e dei bambini favorendo la loro partecipazione attiva e il coinvolgimento delle loro famiglie per promuovere la formazione di cittadini attivi e consapevoli per la conoscenza e la cura del patrimonio ambientale e museale come bene comune".



Per questo anno scolastico è stato scelto il tema della preistoria con la costruzione finale di un 'villaggio neolitico' perché è un progetto che trasversalmente trova diversi punti di contatto tra la scuola primaria e la scuola infanzia e che tutte le classi possono affrontare nella programmazione didattica attraverso unità didattiche diverse.

La collaborazione trasversale è stato molto utile anche al gruppo di lavoro delle insegnanti per favorire la comunicazione e la relazione fra loro consolidando il loro rapporto attraverso momenti di lavoro comune verso un unico obiettivo. Di riflesso anche i bambini hanno appreso l’importanza del lavorare insieme e di dare ciascuno il proprio contributo per un lavoro comune.