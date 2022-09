Tirrenia, villetta occupata abusivamente: tre denunciati

Esasperati, si sono rivolti alla Polizia municipale per rientrare in possesso di un immobile in via degli Oleandri a Tirrenia, ormai da tempo occupato abusivamente. I proprietari della villetta hanno dato così il via all'operazione degli agenti del distaccamento Litorale che, con alcuni sopralluoghi esterni, hanno effettivamente notato movimenti nella casa.

Così questa mattina gli agenti del Nosu con i colleghi del Litorale hanno fatto irruzione liberando il fabbricato e restituendolo ai legittimi proprietari. Nell’appartamento del piano superiore erano presenti tre nordafricani di nazionalità tunisina, tutti irregolari sul territorio nazionale, un maggiorenne e due minorenni. Il maggiorenne, già colpito da provvedimento di espulsione ed accompagnato al CPR di Roma, non è stato mai rimpatriato e anzi ha fatto domanda di 'protezione internazionale', pratica ancora in valutazione presso il Ministero, una circostanza che ne impedisce l’effettiva espulsione.



I due minorenni sono stati affidati ad una comunità di accoglienza per minori non accompagnati, mentre il maggiorenne è stato rimesso in libertà. Tutti e tre sono stati denunciati per invasione di edifici.



L’operazione è stata effettuata con il supporto delle unità cinofile della Polizia municipale, coi cani antidroga Lady e Arek, che non hanno rilevato presenza di sostanze stupefacenti.