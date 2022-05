Certamen a Pontedera: i nomi dei vincitori

Al Museo Piaggio si sono svolte le premiazioni della 38esima edizione del Certamen che, due settimane fa, ha radunato, a Pontedera, decine di studenti provenienti da ogni parte della Toscana, che si sono confrontati sul passo di un autore latino.

124 i concorrenti, arrivati dai licei di Firenze, Villafranca in Lunigiana, Pontedera, Pisa, Lucca, Prato, Montevarchi, Grosseto, Pistoia, Montepulciano, Follonica, San Miniato, Bagno a Ripoli e Borgo San Lorenzo, che stamani hanno tutti ricevuto un attestato di partecipazione.



La 38esima edizione del Certamen è stata riservata a studenti del secondo anno del liceo classico, dello scientifico e dei licei linguistico e scienze umane. Ai vincitori, suddivisi in categorie, sono stati riconosciuti premi in denaro, messi a disposizione da istituzioni, realtà associative del territorio, privati e sponsor, con ben 28 premi assegnati, seguendo i criteri di classificazione.

Le tre vincitrici assolute sono, per il classico, Ludovica Soldi (liceo Forteguerri Pistoia), per lo scientifico Teresa Tapinassi (liceo Castelnuovo Firenze), per linguistico e scienze umane Sabina Maranghi (liceo Livi Prato), tutte premiate dall'assessore all'Istruzione del Comune di Pontedera Francesco Mori.





L'organizzazione del Certamen è stata promossa dalla delegazione pontederese della Associazione Italiana di Cultura Classica, con il patrocinio del Comune di Pontedera e della Regione Toscana, con la collaborazione dell'istituto XXV Aprile e dell'Itis Marconi e quella della Fondazione Piaggio. Coinvolti anche i Comuni di Peccioli, Ponsacco, Calcinaia, Cascina e Vicopisano, i Lions Club di Pontedera, i Lions Club Valdera, il Rotary Club Pontedera, il Club Inner Wheel di Pontedera, Italia Nostra di Cascina, la sezione soci Valdera di Unicoop Firenze e alcune aziende private (Il Timbro, Intergomma, Tuscania Pest Control e la Banca di Pisa e Fornacette).

In contemporanea al Certamen in ponticulo Herae si è svolto il Certamen Coronarium, riservato agli alunni dell'ultimo anno del Liceo Classico e in memoria di Beatrice Pelagagge, giovanissima studentessa del classico di Pontedera, prematuramente scomparsa. Anche in questo caso è stato chiesto ai ragazzi di interpretare e commentare un passo di un autore latino. Il vincitore è risultato Davide Lombardi (Liceo Leonardo Da Vinci Villafranca in Lunigiana).



La commissione giudicatrice di quest'anno è stata presieduta dal professor Renzo Tosi, dell'Università di Bologna. Al Museo Piaggio presente il sindaco di Pontedera Matteo Franconi, che ha sottolineato l'importanza della formazione e il ruolo della cultura classica, elogiando il lavoro svolto dalla delegazione locale della Associazione Italiana di Cultura Classica.