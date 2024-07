Non riesce a non andare a 'lavorare', ma in questo caso si trattava di violare gli arresti domiciliari per tentare furti alle auto in sosta. I Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno arrestato una persona per le ripetute violazioni della misura imposta e per furto, al termine di un'operazione scattata ieri 9 luglio ed eseguita dai militari della stazione di Tirrenia. L'autorità Giudiziaria, considerate "accertate e reiterate condotte delittuose", ha deciso per la custodia in carcere dell'uomo.

Secondo quanto spiegato dagli inquirenti, l'arrestato, oltre a non rispettare i provvedimenti, è stato anche colto in flagranza di reato, in questi ultimi giorni, mentre commetteva furti sulle auto ai danni di turisti in città. La dinamica è apparsa agli occhi degli investigatori decisamente rodata: l'uomo osservava l'arrivo dei visitatori nei parcheggi adiacenti le aree di maggior interesse turistico, per poi colpire i veicoli carichi di bagagli, ben visibili dall'esterno, rompendo i finestrini e portando via oggetti e beni personali.

Al termine degli accertamenti e dopo l'ultimo arresto, l'Autorità Giudiziaria ha ritenuto di emettere un provvedimento cautelare proporzionale al comportamento antigiuridico dell'arrestato, disponendone così la custodia in carcere.