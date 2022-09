Viola il divieto di avvicinamento alla ex convivente e finisce agli arresti domiciliari

Agli arresti domiciliari, dopo aver violato in diverse occasioni la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex convivente. I Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno dato esecuzione al provvedimento degli arresti domiciliari nei confronti di un cittadino straniero di 23 anni. Il provvedimento originale era stato previsto in quanto il giovane avrebbe maltrattato più volte la compagna, provocandole anche lesioni. In alcune delle violazioni successive del divieto era stato necessario anche l'intervento dei militari. La gravità della situazione ha imposto l'emissione di una nuova misura cautelare più afflittiva.