Infrange più volte i domiciliari: arrestato per evasione

Il mancato rispetto, ripetuto nel tempo, di un ordine del Giudice di rimanere agli arresti domiciliari è costato caro ad una persona residente nel Comprensorio del Cuoio. I Carabinieri della Stazione di Santa Croce sull’Arno hanno eseguito un provvedimento di cumulo pena nei confronti del soggetto, per il quale si sono aperte le porte del Don Bosco per essersi, appunto, ripetutamente sottratto all’obbligo di restare in casa ed aver anche tentato, una volta sorpreso all’esterno, di ingannare i Carabinieri, sviandoli sulla propria identità personale. La misura è stata disposta dall’Autorità Giudiziaria, informata dall’Arma locale delle numerose violazioni commesse. La vicenda è terminata mercoledì 12 ottobre con l’accompagnamento in carcere, dove la persona resterà fino al termine della pena.