Viola più volte il divieto di avvicinamento all'ex coniuge: agli arresti domiciliari

I Carabinieri di Pontedera, nell'ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno arrestato una persona nell'ambito di maltrattamenti in famiglia, dando esecuzione ad un ordine di custodia cautelare agli arresti domiciliari stabilito dal Tribunale di Pisa. Il provvedimento è dovuto all'aggravamento della precedente misura restrittiva del divieto di avvicinamento nei confronti dell'ex coniuge, misura più volte violata dalla persona fermata. I militari sottolineano come il segnalare puntualmente simili violazioni permetta l'adozione di azioni in modo rapido, a sostegno dell'attenzione riservata al fenomeno da parte delle forze dell'ordine.