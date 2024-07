Aveva violato il divieto di avvicinamento scattato in seguito ad un episodio di violenza di genere. Per questo è finito in manette un uomo dopo che i Carabinieri dlela Compagnia di Pisa, hanno accertato la violazione a seguito di segnalazione giunta al 112, numero unico di emergenza.

L'uomo è così stato arrestato in attesa della celebrazione del rito direttissimo che si è concluso con il provvedimento del divieto di ritorno nel Comune di Pisa emesso dall’autorità giudiziaria pisana.