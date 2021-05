Pregiudicato, viola il divieto di ritorno a Pisa: denunciato

L'uomo è stato fermato in viale Bonaini nella serata di venerdì 7 maggio

Nel corso di un controllo nelle strade limitrofe alla Stazione centrale, la Polizia ha fermato nella serata di venerdì 7 maggio un uomo in viale Bonaini. Dalle verifiche degli agenti è emerso che il livornese aveva diversi precedenti ed era destinatario della misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Pisa, emesso dal Questore di Pisa lo scorso 19 gennaio.

L'uomo aveva ricevuto questa notifica perché denunciato dalla Polizia Ferroviaria per possesso ingiustificato di grimaldelli e per precedenti reati contro il patrimonio. Avendo violato il divieto di ritorno a Pisa, è stato denunciato per il relativo reato alla locale Procura della Repubblica.