Con precedenti, sorpresa a Pisa nonostante il divieto di ritorno: 50enne denunciata

La donna è stata fermata ad un controllo in via Emilia ad Ospedaletto

Una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia di Pisa, ieri 21 giugno, ha sottoposto acontrollo un'autovettura in via Emilia a Ospedaletto con a bordo tre cittadini romeni. Erano le 16.20 circa. Una 50enne, residente nel pontederese, è stata denunciata in stato di libertà per l’inottemperanza al divieto di ritorno nel comune di Pisa, irrogatole dal Questore di Pisa negli scorsi mesi perché denunciata per reati contro il patrimonio, commessi appunto nel capoluogo e quindi denotanti per l'Autorità la sua pericolosità sociale.