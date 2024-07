Entrano nella casa danneggiando il portone: denunciati per violazione di domicilio

Nel tardo pomeriggio di ieri, 13 luglio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pontedera hanno denunciato in stato di libertà due persone per danneggiamento e violazione di domicilio.

I fatti, secondo la ricostruzione, sono avvenuti in una via del centro della città della Vespa: i due, precedentemente sfrattati dallo stabile, hanno rotto il vetro del portone d'ingresso del condominio per raggiungere il loro vecchio appartamento, riuscendo poi ad entrare anche lì. Lo scopo dell'azione era, a loro dire, recuperare alcuni effetti personali che avevano lasciato all'interno.

Non sono mancate le chiamate al 112 dei residenti, preoccupati dal trambusto. I Carabinieri sono arrivati in pochissimo tempo, vista la presenza sul territorio: i due sono stati bloccati. In loro possesso è stato trovato e sequestrato il martello usato per i danneggiamenti.