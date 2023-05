Si introduce nel magazzino di una struttura sanitaria: denunciato

Nel primo pomeriggio di martedì 9 maggio una pattuglia della Squadra Volanti è intervenuta in via Monginevro per la segnalazione della presenza di un intruso negli spazi della clinica 'RSP Franco Basaglia'. Sul posto un responsabile della struttura ha riferito di essere stato avvisato da alcuni pazienti e personale della clinica della provenienza di alcuni rumori sospetti nel capannone adiacente, di proprietà della struttura.

Successivamente, uscendo nel cortile, il responsabile ha notato la presenza di un soggetto non autorizzato. L'uomo è stato rintracciato e bloccato dagli agenti, che lo hanno identificato per un cittadino residente in Emilia, di 31 anni, già noto per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Il soggeto ha spiegato di essere entrato nel capannone solo per curiosità, mentre stava aspettando un suo amico.

I poliziotti hanno cercato riscontri rispetto a quanto raccontato, constatando che la struttura non presentava segni di effrazione e all’interno (un deposito con materiale di poco valore) non era stato asportato nulla. Il 31enne è stato accompagnato in Questura e denunciato per il reato di violazione di domicilio e nei suoi confronti è stata avviata anche la procedura per l'adozione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio verso il luogo di residenza, con divieto di ritorno a Pisa.