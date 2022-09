Operaio nei pressi di un escavatore in movimento: maxi multa per il titolare di un'impresa edile

Irregolarità rilevata a Pontedera dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa durante un intervento di escavazione per la riqualificazione del sistema fognario di un complesso condominiale. Notata infatti dai militari una violazione in materia di sicurezza disciplinata dall’art.118 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008.



Nello specifico, durante l'intervento, effettuato da un mezzo meccanico condotto da un operaio, è stata notata la presenza di una secondo lavoratore nel campo d’azione dell’escavatore, in violazione quindi alla normativa vigente che vieta la presenza di prestatori di lavoro in prossimità dellemacchine di escavazione.Il contravventore, titolare di una società edile, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pisa e contestualmente è stato sanzionato per la violazione penale ammontante a 1965 euro.