Pretende ospitalità nel centro di accoglienza, poi sferra un pugno ad un volontario della Croce Rossa

Momenti concitati nei giorni scorsi presso il centro di accoglienza per migranti a Pontasserchio, nel comune di San Giuliano Terme, dove un senegalese di 27 anni, ospitato in passato nella struttura e poi allontanato in quanto erano venuti meno i requisiti, pretendeva di avere nuovamente ospitalità. Di fronte al diniego degli operatori ha dato in escandescenza e ha colpito con un pugno un volontario della Croce Rossa.



Sul posto è così intervenuta una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia di Stato che ha rintracciato il 27enne accompagnandolo poi in Questura.Il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica per i reati di violazione di domicilio e di percosse.