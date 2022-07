Violenza domestica a Calcinaia: donna presa a cinghiate dal compagno

Nella notte di venerdì 22 luglio una pattuglia dei Carabinieri è intervenuta a Calcinaia in seguito alla segnalazione di alcuni residenti della zona. I militari hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano 52enne, che poco prima aveva minacciato la moglie, italiana convivente e coetana, con un coltello. L'uomo, non appagato dalla minaccia, ha anche sferrato ripetuti colpi sulla donna con una cintura in cuoio, provocandole diverse escoriazioni al braccio. L'uomo dopo le formalità di rito è stato condotto al carcere di Pisa, e nei confronti della vittima è stato attivato il protocollo del codice rosso.