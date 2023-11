Violenza sulle donne: incontro in Prefettura nel segno della prevenzione

Incontro in Prefettura della Rete provinciale per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne.

Giovedì mattina si è svolta una seduta della Conferenza provinciale permanente convocata dal prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro, in vista della ricorrenza della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Nel corso dell’evento è stato sottoscritto il protocollo 'Rete provinciale per la prevenzione e il contrasto della violenza maschile contro le donne, della violenza intrafamiliare e della violenza assistita' da parte del Comune di Pisa, del Comando provinciale Vigili del fuoco di Pisa e dei Rotary Club Pisa Pacinotti, Lions Club Certosa e Soroptmist International Club Pisa, che hanno così ampliato la platea degli enti aderenti all’accordo.

L’incontro, particolarmente partecipato, ha registrato l’attivo contributo di numerosi componenti della Rete, tra i quali la Provincia, le amministrazioni locali, la Casa della donna e i responsabili dei centri antiviolenza, la Magistratura, le Forze dell’ordine, l’Università di Pisa, l’Ufficio scolastico provinciale, la USL, la Società della Salute, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana.

Inoltre nella direzione di implementare le iniziative di prevenzione e del contrasto ai fenomeni di violenza contro le donne, procedendo nel solco del percorso 'Vivere la gentilezza', la Prefettura, l’Ufficio scolastico provinciale e i dirigenti scolastici intervenuti hanno condiviso di promuovere nelle scuole del territorio due diversi progetti, 'Il teatro della gentilezza' ed il campionato di calcio 'Cartellino rosso alla violenza', che si concluderanno con uno spettacolo ed una partita il 2 giugno 2024, in occasione della Festa della Repubblica Italiana.

Il prefetto ha infine espresso vivo compiacimento per l'attività svolta da tutti gli attori coinvolti nella predisposizione delle azioni comuni per diffondere la cultura della gentilezza e del rispetto di genere.