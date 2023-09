La Compagnia Carabinieri di San Miniato ha reso noti i numeri circa le attività svolte in tutela delle donne vittime di violenza nell'ultimo trimestre, giugno-agosto 2023. L'obiettivo principale dell'Arma, con campagne di sensibilizzazione e la cura di tutti gli aspetti peculiari che questo genere di casistica impone, è quello di intervenire con gli strumenti a disposizione "prima che sia troppo tardi", per arginare il fenomeno e contrastare i reati sommersi, spesso legati alle mura domestiche e quindi più difficilmente individuabili.

Negli ultimi tre mesi estivi vi sono state nell'ambito del territorio della Compagnia di San Miniato 8 denunce di violenza di genere, da cui sono scaturiti 4 provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, consistiti nell'allontanamento dalla casa familiare e nel divieto di avvicinamento alla parte offesa. In 3 dei 5 casi, inoltre, a causa delle reiterate violazioni agli obblighi imposti dalle misure cui gli autori erano sottoposti, si è proceduto con la misura cautelare in carcere.

Da un'analisi dei fatti, spiegano i Carabinieri, si evince che le donne vittime di violenza che subiscono minacce e violenze nell’ambito familiare/relazionale hanno un’età compresa tra i 30 e i 60 anni, mentre gli autori del reato, mariti (in via di separazione/separati/divorziati) o ex conviventi/fidanzati, che non accettano la fine della relazione, hanno un’età compresa tra i 40 e i 65 anni; varie le estrazioni sociali. Il punto che emerge è che episodi simili non sono legati necessariamente a realtà degradate o in caso di problemi economici.

Nel corso del trimestre vi sono state, inoltre, 2 denunce per i reati di atti persecutori e maltrattamenti a danno di parenti e una denuncia per atti persecutori perpetrati per futili motivi riconducibili al mancato rispetto delle norme di buon vicinato. I provvedimenti adottati dall’Autorità Giudiziaria testimoniano infine come sia alta nella provincia di Pisa l’attenzione che l’Arma e la Magistratura ripongono sull’argomento, e come un’attenta azione possa arginare le condotte delittuose ed evitare che gli episodi di violenza giungano a conseguenze più gravi.