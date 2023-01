Donna molestata sul treno, un'altra picchiata dall'ex convivente

Doppio 'Codice Rosso' raccolto ieri, 6 gennaio, dalla Polizia Municipale di Pisa, per violenze contro due donne.

La prima denuncia è scattata subito dopo il fatto, avvenuto ieri sul treno sulla tratta Lucca-Pisa. La vittima, una giovane ragazza ventenne, ha raccontato agli agenti di essere stata avvicinata mentre si trovava sul treno sulla tratta Lucca-Pisa. Un uomo di apparente origine nordafricana, appena dopo la stazione di San Giuliano Terme, le avrebbe fatto pesanti apprezzamenti ed espliciti inviti di carattere sessuale. Dopo il rifiuto l'uomo la avrebbe minacciata e costretta a quel punto a seguirlo nella carrozza attigua, per palparla nelle parti intime fino all'arrivo del treno a Pisa.

La vittima una volta scesa dal treno si è rivolta si è diretta presso gli uffici della Polizia Municipale per sporgere denuncia, ancora visibilmente scossa e spaventata. Le ricerche dell'uomo sono partite immediatamanete e grazie alla descrizione è stato visto dalle telecamere di sorveglianza comunali all'uscita della Stazione Centrale. Le pattuglie di ricerca, dopo qualche ora, hanno rintracciato il soggetto in viale Cesare Battisti. Una volta portato al Comando sono state avviate le procedure di rito: l'identificato è un 46enne marocchino, pregiudicato per reati inerenti gli stupefacenti e regolarmente residente in Italia. Riconosciuto dalla vittima, è stato denunciato per violenza sessuale e lesioni personali e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ora vaglierà la posizione per decidere l'eventuale applicazione di una misura cautelare.

L'altra denuncia raccolta dal Nosu di Pisa viene sempre da una giovane donna, che ha raccontato di essere stata duramente picchiata dal suo ex convivente, non rassegnato alla separazione. I colpi subìti sarebbero arrivati anche alla testa, con ginocchiate e calci, una violenza che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime, anche letali. Durante la passata convivenza, si apprende dalle fonti investigative, ci sarebbero stati episodi di violenza. La vittima infine si è presentata negli uffici diretti dal commissario Paolo Migliorini per sporgere denuncia. Anche in questo caso i fatti sono al vaglio della magistratura.