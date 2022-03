Colpisce la compagna che cade per le scale: arrestato

Nella nottata tra domenica 6 e lunedì 7 marzo una pattuglia della Questura è intervenuta nel quartiere di Sant'Ermete per una lite familiare tra due sudamericani, marito e moglie, alla presenza anche della figlia minore della coppia. A seguito di un diverbio per futili motivi l'uomo 31enne avrebbe strattonato e colpito la compagna facendola cadere dalle scale. L'uomo, in evidente stato di alterazione, è stato bloccato dagli agenti e trasportato in Questura. La donna è stata accompagnata con un'ambulanza del 118 all'ospedale di Cisanello per le cure del caso.

I poliziotti hanno verificato che già la scorsa estate, mentre la donna era incinta, l'uomo l'aveva maltrattata. Al termine dei primi accertamenti i poliziotti hanno avvisato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica e arrestato il 31enne per i reati di maltrattamenti in famiglia e di resistenza a pubblico ufficiale.