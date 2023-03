Picchia e minaccia con un coltello un familiare: uomo in carcere

I Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno arrestato un uomo per maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata.

I militari sono intervenuti in un appartamento dell’hinterland pisano e hanno fermato l'uomo, accusato di aver percosso un familiare, minacciandolo anche con un coltello da cucina, successivamente rinvenuto e sequestrato.

La vittima è stata immediatamente trasportata al pronto soccorso pisano con l’attivazione dei protocolli specifici, mentre l’arrestato è stato accompagnato presso la Casa circondariale di Pisa, a disposizione dell'autorità giudiziaria.