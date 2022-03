Aveva spinto la compagna giù dalle scale: il giudice lo allontana dalla casa

Fuori dal carcere ma con l'obbligo di firma in Questura, in aggiunta all'allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento alla compagna. Il protagonista è l'uomo di origini sudamericane che era stato arrestato ieri, lunedì 7 marzo, nel quartiere di Sant'Ermete dopo un episodio di violenza domestica nei confronti della compagna e madre della figlia appena nata.

Il giudice ha convalidato l'arresto: in seguito alla richiesta del legale, il 31enne è stato scarcerato e l'udienza è stata rinviata. Nel frattempo però su di lui graveranno le misure cautelare elencate sopra: già nei mesi precedenti l'uomo aveva tenuto comportamenti violenti nei confronti della compagna.