Schiaffi a moglie e figlia per una passeggiata non autorizzata: uomo allontanato

Una violenta lite in un'abitazione in zona Cisanello nel primo pomeriggio di domenica 9 giugno, culminata con schiaffi alla moglie e alla figlia minore di un uomo, cittadino egiziano, che, in preda ai fumi dell'alcol, ha dato in escandescenza. Sul posto è intervenuta una Volante della Questura.

Il motivo della violenza, in base alle dichiarazioni delle vittime, era riconducibile al fatto che l'uomo era andato fuori di se' poichè la moglie non l'aveva avvisato della passeggiata insieme alla figlia, quest’ultima ripresa per dei leggins non adatti secondo il padre.

I poliziotti, dopo aver collocato la donna e la figlia presso una struttura protetta, hanno allontanato l’uomo dalla casa familiare per maltrattamenti in famiglia. Nella giornata di ieri il questore di Pisa ha adottato il provvedimento dell’ammonimento per violenza domestica.