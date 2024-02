Violenza della Polizia al corteo, parlano gli studenti: "Di nuovo in piazza per rivendicare un nostro diritto. Grazie alla città per non averci lasciati soli"

"Siamo in piazza anche oggi per riprendere la nostra manifestazione da dove ieri la Polizia l'ha interrotta caricandoci, e per denunciare tutto questo in solidarietà anche con gli studenti di Firenze che hanno subìto lo stesso trattamento". Con questo spirito, un piccolo gruppo di studenti minorenni di alcuni istituti superiori di Pisa si è presentato alla protesta silenziosa organizzata dai pacifisti nel pomeriggio di sabato 24 febbraio in Piazza dei Cavalieri.

"Leviamo la nostra voce per far sì che la nostra brutta esperienza non venga archiviata e dimenticata come sempre accade, ma che anzi faccia crescere l'attenzione intorno a fatti che non è normale accadano ancora nel 2024, soprattutto a minorenni. C'erano anche bambini, ragazzi delle scuole medie, parliamo di un'età massima di 13 anni, ed è assurdo che anche loro siano stati colpiti dai manganelli degli agenti, ripetutamente. Una cosa è effettuare una carica leggera per disperdere una folla, altra cosa è accanirsi con i manganelli contro ragazzini, facendo violenza gratuita e deliberata", racconta una studentessa.

"Molti giornali hanno scritto che gli studenti, appena dopo essere stati colpiti una prima volta, sono poi stati lasciati andare subito - ha commentato un ragazzo, in prima linea durante le cariche della Polizia - mentre io ho visto i miei amici trattenuti per i cappucci delle felpe e venire colpiti ripetutamente dai poliziotti, mentre ridevano di noi che nel frattempo piangevamo e sanguinavamo".

"Sono una studentessa di seconda superiore, anche io ero in prima fila e ho vissuto il terrore, come gli altri manifestanti in testa al corteo, nel leggere sguardi privi di sentimento negli occhi degli agenti, che ci guardavano come se nulla fosse mentre ci prendevano a manganellate immeritatamente perché stavamo manifestando in modo pacifico contro un genocidio, avanzando perfino con le mani alzate per comunicare le nostre intenzioni innocue. Ciò che oggi mi riempie il cuore - continua la ragazza, che frequenta il liceo artistico 'Russoli', di fronte al quale sono avvenuti i fatti denunciati - è che ieri mattina non raggiungevamo il centinaio di persone ed eravamo tutti indifesi; adesso invece non ci sentiamo più soli, siamo abbracciati simbolicamente da tantissime persone in città che appoggiano la nostra causa, avendo compreso quello che è effettivamente successo".

"Due mie insegnanti che hanno chiesto ai poliziotti il perché di tutto questo si sono sentite rispondere che stavano solo facendo il loro lavoro. Ma non è usando il manganello contro uno studente disarmato che un agente di Polizia svolge il proprio dovere in modo adeguato" prosegue un'altra studentessa del 'Russoli'.

"Volevamo infine dire la nostra in merito alle posizioni di alcuni esponenti politici che hanno difeso a spada tratta l’operato delle forze dell’ordine, dichiarando, come ha fatto l’onorevole Ziello, che abbiano svolto un lavoro eccellente, ma non è possibile dire questo alla luce dei fatti. Non è nemmeno vero che avessimo intenzione di scatenare il caos, come ha affermato l’ex sindaco della vicina Cascina, Susanna Ceccardi", ha commentato una ragazza, interrotta per ben due volte dai cori della piazza che chiedeva 'dimissioni' per i due politici leghisti. "Assumere un comportamento violento durante una manifestazione pacifista sarebbe quantomeno da persone incoerenti" fa eco una compagna di scuola.

Sono stati sempre gli studenti a leggere il bilancio dei feriti del corteo di Pisa, che conta 10 minorenni con contusioni e varie escoriazioni, alcuni di loro hanno riportato fratture alle dita delle mani, mentre sono stati 3 i maggiorenni soccorsi: il più grande è un 25enne con trauma cranico ed escoriazione della testa, gli altri sono due 19enni, uno con un braccio ingessato, colpito con un manganello mentre si riparava la testa, e un altro con trauma cranico e ferita lacerocontusa. Secondo quanto hanno riferito gli studenti in piazza ieri e dalle prime testimonianze raccolte dopo il blocco del corteo, i soccorsi hanno avuto difficoltà a raggiungere i feriti sul posto a causa della presenza di camionette della Polizia che bloccavano tutti gli ingressi di Via San Frediano: "Eravamo in un vicolo cieco, ce ne siamo resi conto dopo aver percorso pochi metri dall'inizio del corteo", concludono gli studenti.

Intanto, la Procura di Pisa ha aperto un'inchiesta sui fatti avvenuti venerdì 23 febbraio. I Carabinieri avranno il compito di stabilirne l'esatta dinamica visionando i video che fin dai primi momenti delle cariche sono circolati sui social media.