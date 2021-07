Accusato di violenza sessuale, tenta di fuggire in aereo: arrestato a Malpensa

L'accusa è di quelle pesanti: violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazza minorenne. Il protagonista della vicenda è un cittadino dominicano di venti anni, da diversi anni residente sul territorio pisano. Nella giornata di domenica 18 luglio la Questura di Pisa ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per i fatti avvenuti in un'abitazione nella disponibilità dell'uomo situata nei pressi della Stazione centrale gravemente indiziario nei confronti dell’indagato, che avrebbe attirato la giovane ragazza nella sua abitazione in una notte dei primi di giugno, e poi l’avrebbe costretta a subire atti sessuali.

Le dichiarazioni rese dalla vittima, che ha trovato il coraggio di denunciare assieme ai genitori l’abuso subìto, hanno consentito l'apertura delle indagini, condotte dalla Polizia di Stato. Le dichiarazioni, poi riscontrate dalla raccolta di ulteriori testimonianze di alcuni amici della vittima, a conoscenza di elementi successivi alla commissione del fatto, hanno consentito di individuare gravi indizi di reato in carico al presunto autore, che hanno portato alla richiesta, da parte della Procura

della Repubblica di Pisa, dell’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare.

Il Gip presso il Tribunale di Pisa, valutato il pericolo della reiterazione dei reati, ha disposto nei confronti del ragazzo dominicano la misura degli arresti domiciliari.

L’uomo, nel frattempo, aveva acquistato un biglietto aereo per fare rientro presso il proprio paese d’origine, ma è stato rintracciato e arrestato dagli uomini della Squadra Mobile di Pisa e della Polizia di Frontiera Aerea di Malpensa Varese presso il terminal delle partenze dello scalo aereo lombardo, e condotto agli arresti domiciliari presso il domicilio di Pisa.