Contro la violenza sulle donne tre giornate di consulenza al consultorio di Volterra

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, i consultori dell'Alta Val di Cecina hanno organizzato una serie di iniziative che si svolgeranno dal 22 al 25 novembre.

Martedì 22 novembre e giovedì 24 novembre, dalle ore 8.30 alle 13, l’equipe del consultorio familiare di Volterra (che si trova al reparto di ginecologia dell'ospedale Santa Maria Maddalena) sarà a disposizione per colloqui in presenza e per consulenze e consigli sulle varie forme di violenza a cui le donne possono essere sottoposte in ogni ambito della loro vita quotidiana, tra cui maltrattamenti, abusi psicologici, molestie, stalking, violenza domestica, violenza economica.

Martedì 22, giovedì 24 e venerdì 25 novembre, sempre dalle 8.30 alle 13, lo stesso tipo di consulenza sarà disponibile anche via telefono al numero 0588 91728, cui risponderanno una psicologa e una educatrice del consultorio.

Inoltre, presso il consultorio di Volterra, sarà allestita una panchina rossa, simbolo dell'impegno nella lotta contro la violenza sulle donne.

La giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne è stata istituita dalle Nazioni unite nel 1999 e ricorre in tutto il mondo ogni 25 novembre.