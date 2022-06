Continue violenze domestiche: una donna incastra il marito

Un uomo di 39 anni originario dell'est Europa e residente nella zona di San Giusto è il destinatario di una doppia misura cautelare disposta dal Gip della Procura della Repubblica ed eseguita dagli agenti della Sezione Reati contro la persona della Squadra Mobile della Questura di Pisa. Nello specifico, le misure notificate dal giudice sono l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento all'abitazione familiare, al luogo di lavoro della moglie, all’istituto scolastico frequentato dal figlio e alle strade che collegano detti luoghi e che vengono ordinariamente percorsi dalle vittime.

La moglie, connazionale di poco più giovane, per circa 3 anni ha sofferto i maltrattamenti del marito, spesso in preda ad esplosioni incontrollate di rabbia e dedito all’alcol, consistiti in: percosse, minacce anche gravi, ingiurie, continue vessazioni e svilimenti. Al punto da provocare nella donna e nel figlio, anche lui destinatario dei maltrattamenti tanto da suggerire l’ipotesi del reato aggravato perché realizzato contro minori, il fondato timore per la propria incolumità. Così la moglie si è decisa a denunciare tutto alla Polizia. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno raccolto molte prove della condotta dell’uomo, che peraltro era già stato arrestato nel 2019 per un'aggressione con lesioni ai danni della moglie, assumendo informazioni dalle persone informate dei fatti e allegando anche un intervento che una volante della Questura aveva effettuato lo scorso aprile per una lite domestica.

Le prove raccolte dai poliziotti, notificate in una dettagliata informativa per la Procura della Repubblica, hanno consentito al Pubblico Ministero di chiedere ed ottenere dal Gip le due misure cautelari, poi eseguite dagli agenti che hanno prelevato l’uomo dall’abitazione, accompagnandolo in Questura per la notifica e l'esecuzione dei provvedimenti disposti nei suoi confronti dall’Autorità giudiziaria, pena l'arresto in caso di inottemperanza a tali divieti.