Violenze sessuali di gruppo ai danni della moglie: uomo in carcere

Il caso è avvenuto in Valdera. Il marito usava siti di incontri online, poi con gli estranei abusava della donna per rapporti non consenzienti

Nei primi giorni del mese di aprile il Commissariato di Pontedera ha avviato un’attività d’ indagine per violenza sessuale di gruppo e maltrattamenti in famiglia per un caso avvenuto in un comune della Valdera. Tale attività ha avuto origine da una denuncia presentata da una donna, nella quale si descrivevano in maniera minuziosa le vessazioni e le mortificazioni sessuali che andavano avanti da tempo. Le accuse, che hanno portato ad un arresto, sono rivolte al marito, di professione guardia giurata.

Nel corso degli accertamenti sarebbe emerso che l’uomo costringeva la moglie a subire, usando in alcuni casi anche violenza fisica, rapporti sessuali non consenzienti con la partecipazione dello stesso e di terze persone, con le quali l’arrestato veniva in contatto tramite siti internet d’incontro ai quali aveva iscritto la donna dopo averle sottratto le credenziali di accesso della propria posta elettronica.

Gli inquirenti parlano di una "delicata e complessa attività investigativa" con la raccolta di "numerosi elementi probatori" a seguito dei quali l’Autorità Giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere. All’atto dell’arresto personale della Questura Divisione Pasi e del Commissariato di Pontedera hanno ritirato all'uomo due pistole, sei fucili da caccia legalmente detenuti e hanno sequestrato numeroso munizionamento in parte eccedente i limiti di legge, fatto per il quale è stato denunciato per la parte eccedente.