Chi sarà il nuovo Masterchef del Litorale Pisano? A decretarlo sarà 'Vip Preparo Io', la sfida ai fornelli organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e Sib Confcommercio Pisa. La competizione gastronomica goliardica e all'insegna della solidarietà va in scena mercoledì 26 luglio alle 20 al Tirrenia Doc Caffè, al numero 169 di viale del Tirreno. Vedrà sfidarsi tre nomi conosciuti a Pisa nell'ambito del commercio, della politica e della cultura.

L'ottava edizione vedrà in lizza Giovanni Borelli, contitolare dello storico panificio di via Garibaldi, sempre in prima linea in occasione delle iniziative benefiche organizzate da Confcommercio; Riccardo Buscemi, assessore alla scuola della nuova giunta comunale, politico pisano amante della storia e della cultura della città; e Lorenzo Vouk, giovanissimo consigliere comunale, classe 1999, tra i più votati alle ultime elezioni amministrative alla sua prima esperienza in politica.

A decidere le sorti della competizione sarà la giuria composta da Federico Pieragnoli, direttore di Confcommercio Provincia di Pisa; Paolo Pesciatini, assessore al Commercio del Comune di Pisa; i consiglieri comunali Rachele Compare, Virginia Mancini, Matteo Trapani e Marco Biondi; Dario Bongiorno, Giudice di Pace del Tribunale di Pisa; il professor Francesco Menichetti della Casa di Cura San Rossore; Giuseppe Cecchi, ex direttore della Società della Salute della Zona Pisana; Antonio Maffi, ex consigliere comunale, e le giornaliste Roberta Galli e Ilaria Vallerini.

Ogni concorrente avrà a disposizione tre pacchi spesa con diversi ingredienti e dovrà cimentarsi nella preparazione di un antipasto e di un primo o un secondo piatto. I voti della giuria decreteranno il vincitore dell'ottava edizione di 'Vip Preparo Io'. Nel corso della serata, condotta dalla consolidata coppia composta dal giornalista Alessio Giovarruscio e dalla cantante Silvia Spagnoli, con Chiara Fontanabona nel ruolo di cambusiera, saranno raccolti fondi a sostegno della Fondazione Stella Maris e al progetto della costruzione del nuovo ospedale.

"Siamo felici di tornare a trascorrere una serata di divertimento e allegria diventata ormai un appuntamento fisso dell'estate pisana, coinvolgendo in un'iniziativa benefica alcuni tra i personaggi più conosciuti della città", il commento del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "Nessuno dei concorrenti ha esitato un istante a partecipare, accettando di mettersi in gioco in un ruolo inedito e ironico per l'ottava edizione di questo evento dove solidarietà e voglia di divertirsi sono protagonisti assoluti", afferma il presidente del Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani.