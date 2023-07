Si chiude con un doppio vincitore l'ottava edizione di 'Vip Preparo Io': sono Riccardo Buscemi, assessore alla Scuola del Comune di Pisa, e il giovanissimo consigliere comunale Lorenzo Vouk, classe 1999, ad aggiudicarsi ex aequo con 167,5 punti a testa la goliardica sfida ai fornelli all'insegna della solidarietà organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e Sib Confcommercio Pisa. I concorrenti festeggiano davanti a un avversario altrettanto competitivo e preparato come Giovanni Borelli, contitolare dello storico panificio di via Garibaldi, che conclude la sfida al terzo posto.

La serata condotta dal giornalista Alessio Giovarruscio insieme alla cantante Silvia Spagnoli, con Chiara Fontanabona nel ruolo di cambusiera, si è svolta nella cornice del Tirrenia Doc Caffè, dove i tre concorrenti si sono cimentati ai fornelli nella preparazione di un antipasto e un piatto a scelta tra un primo e un secondo. Riccardo Buscemi ha trionfato grazie a un grande classico come i crostini salsiccia e stracchino, replicando nel primo piatto con penne al pomodoro fresco con salsiccia e soffritto di cipolle, mentre Lorenzo Vouk si è esibito nella preparazione di un antipasto a base di robiola, insalatina e zucchini cotti, puntando su penne a base di crema di robiola, speck cotto e zucchini come portata principale.

Questi i piatti che hanno conquistato la giuria presieduta dal consigliere comunale Matteo Trapani e composta da Federico Pieragnoli, direttore di Confcommercio Provincia di Pisa, Paolo Pesciatini, assessore al Commercio del Comune di Pisa, i consiglieri comunali Rachele Compare, Virginia Mancini e Marco Biondi, Dario Bongiorno, Giudice di Pace del Tribunale di Pisa, il professor Francesco Menichetti della Casa di Cura San Rossore, Giuseppe Cecchi, ex direttore della Società della Salute della Zona Pisana, Antonio Maffi, ex consigliere comunale, le giornaliste Roberta Galli e Ilaria Vallerini e Francesco Ruglioni, il più giovane in assoluto tra i giurati di Vip Preparo Io.

Nel corso della serata sono stati raccolti fondi a sostegno della Fondazione Stella Maris e al progetto della costruzione del nuovo ospedale. "Siamo felici di esserci messi in gioco in questa nuova esperienza in una serata di puro divertimento e allegria", il commento dei vincitori. "Vip Preparo io è ormai un appuntamento fisso dell'estate pisana che coinvolge alcuni tra i personaggi più conosciuti della città in un'iniziativa benefica, siamo davvero soddisfatti per il successo di questa edizione", le parole del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli.

"Ringrazio davvero di cuore tutti i partecipanti, per aver dato vita a una serata divertente e solidale allo stesso tempo. Un ringraziamento in particolare a Nicola Mingazzini, ex calciatore e centrocampista del Pisa, per il suo prezioso contributo nell'organizzazione dell'iniziativa", dichiara il presidente del Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani.