Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Visita all’Archivio del Comune di Montecatini Val di Cecina In realtà, sapendo che questa mattina sarebbe stata presente la Dott.ssa Silvia Trovato, mi sono recato con piacere a portarle il mio saluto. L’ho trovata intenta alla sistemazione del materiale dell’Archivio Storico Comunale, ancora in fase di messa a punto. Nella sede del nostro Archivio sono comunque disponibili alla consultazione le carte relative alla Miniera di Caporciano e quelle della famiglia Pagani Nefetti, i cui inventari sono stati pubblicati e presentati nella primavera scorsa. Ma la Dott.ssa Trovato, in collaborazione con l’Ing. Roberto Castiglia, ha ultimato proprio in questi giorni anche il riordino e la catalogazione dei Disegni della Miniera, dei quali a breve sarà pubblicato l’inventario.



La consultazione dei documenti, (tranne quelli relativi all’Archivio Storico Comunale e alla Fattoria di Buriano), è possibile a chiunque lo desideri. Sarà necessario contattare l’Ufficio Segreteria del Comune per prendere appuntamento o con la Dott.ssa Trovato o con Fabrizio Rosticci che collabora alla gestione dell’Archivio per incarico conferitogli in base ad una convenzione gratuita tra Comune e Associazione 'La Torre'. Ci auspichiamo che la documentazione qui conservata possa a breve essere oggetto di attenzione delle Scuole, sia per prendere visione dell’ambiente e del materiale lì conservato sia per effettuare ricerche specifiche relative alla storia del nostro territorio. Come Amministrazione ci adopereremo perché ciò possa avvenire.



Francesco Auriemma, sindaco di Montecatini Val di Cecina