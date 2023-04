San Rossore: alunni di elementari e medie in visita ai Carabinieri Cinofili e Forestali

Nella giornata di giovedì 27 aprile, nell’ambito delle iniziative connesse alla 'Giornata della Solidarietà' promossa dall’Associazione di Volontariato 'Nicola Ciardelli' Onlus, in collaborazione con il Comune di Pisa e con l’Ufficio Scolastico Regionale, i Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa hanno accolto circa 60 alunni delle scuole elementari e medie di Pisa e San Giuliano Terme.

Accompagnati dai rispettivi docenti, gli alunni hanno fatto visita al Nucleo Carabinieri Cinofili di Pisa nel Parco di San Rossore. La splendida giornata di sole ha incorniciato l’incontro, entusiasmando la partecipazione dei piccoli ospiti che hanno assistito al ciclo addestrativo di un binomio delle unità cinofile, alla presenza anche di una pattuglia a cavallo dei Carabinieri Forestali.

Ciascun comparto ha illustrato le proprie caratteristiche e le finalità d’impiego, in particolar modo per le unità cinofile che costituiscono un valido ausilio, fornito giornalmente, all’Arma territoriale, nel settore del contrasto ai reati attinenti gli stupefacenti, le armi e gli esplosivi. I Carabinieri Forestali, invece, in virtù delle peculiari competenze in materia, hanno relazionato sull’importanza della tutela ambientale, dei beni paesaggistici e culturali e della filiera agroalimentare.

Numerose le domande dei giovani ospiti, interessantissime e sempre aderenti agli argomenti trattati. A suggello di questa esperienza, ciascun alunno ha ricevuto in dono una piantina di quercia, simbolo di forza, saldezza e valore. A tal proposito, i Carabinieri Forestali hanno anche fornito utili consigli circa la piantumazione e la conservazione dei virgulti.