Architetti e ingegneri in visita al cantiere del Polo ospedaliero Nuovo Santa Chiara

Importante pomeriggio di studi nel cantiere per la realizzazione del Polo ospedaliero Nuovo Santa Chiara, con una visita preceduta dall'illustrazione del progetto complessivo e dalla firma di un protocollo d'intesa per la formazione.Protagonisti 60 professionisti, ovvero il numero massimo consentito, iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Pisa e all'Ordine degli Architetti di Pisa, e il Responsabile Unico del Procedimento dell'Aoup.Si tratta di un cantiere che assume particolare rilevanza per la natura degli edifici in costruzione che, a conclusione dei lavori, concorreranno a costituire uno dei presidi sanitari più importanti ed estesi del territorio nazionale. Oltre a questo, di particolare rilievo l'entità dei lavori (circa 250 milioni di euro), e il peculiare inserimento dell'area di cantiere in un contesto, quello sanitario, che deve continuare a garantire l'erogazione dei servizi sanitari.Un evento formativo dunque in grado di fornire il quadro complessivo del layout di quello che sarà uno dei maggiori ospedali italiani.La visita in cantiere è stata preceduta dall'illustrazione del progetto che ha evidenziato e approfondito la complessità, l'articolazione e le criticità tecniche specifiche dell'edilizia sanitaria.I presidenti dell'Ordine degli Architetti Patrizia Bongiovanni, dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa Leonardo Mattolini e il direttore del Dipartimento dell'Area Tecnica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, arch. Filippo Terzaghi, hanno quindi presentato e firmato il Protocollo d'Intesa congiunto creato per erogare in sinergia i percorsi formativi.L'obiettivo condiviso è quello di avviare un rapporto di collaborazione per promuovere iniziative culturali di alta formazione, nel settore dell’edilizia sanitaria, che rispondano all’esigenza di incrementare la conoscenza scientifica, la preparazione tecnica e l’aggiornamento della competenza professionale degli iscritti agli albi degli Ingegneri e degli Architetti.