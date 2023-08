L'assessore regionale Nardini in visita alla sede di Confesercenti

Proseguono gli incontri istituzionali nella sede pisana di via San Martino 1 da parte di Confesercenti Toscana. Dopo il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, a far visita alla sede è stata l’assessore regionale Alessandra Nardini. A fare gli onori di casa il direttore Confesercenti Toscana Massimo Biagioni, il responsabile area commercio e formazione di Confesercenti Toscana Gianluca Naldoni ed ovviamente il referente Pisa Fabrizio Di Sabatino, il presidente Anva Pisa Mirco Sbrolli ed il coordinatore Claudio Del Sarto.



Nel portare il suo saluto, l’assessore Nardini si è soffermata sui temi del commercio e del turismo e soprattutto della formazione confermando il rapporto di stretta collabarazione che a livello di Regione ha sempre avuto con Confesercenti. “Dopo il presidente Mazzeo - ha spiegato il direttore Massimo Biagioni - è stata la volta dell’assessore regionale Alessandra Nardini a voler portare il saluto istituzionale alla Confesercenti Toscana in questa fase di ripartenza. Una testimonianza di come l’associazione sia viva e presente su tutti i territori e continui ad essere un importante interlocutore delle istituzioni”.



Soddisfazione per questi primi due incontri anche da parte del referente Pisa di Confesercenti Toscana Fabrizio Di Sabatino. “Siamo consapevoli che una ripartenza richiede lo sforzo di tutti, ma stiamo avendo testimonianze quotidiane di attaccamento e di vicinanza di tanti colleghi che voglio ancora affrontare insieme a noi il percorso associativo. Proprio in questa fase fanno poi molto piacere gli attestati di stima che la Regione sta avendo nei nostri confronti, attestati concreti come dimostrano gli incontri avuti con il presidente Mazzeo e l’assessore Nardini, che ringraziamo, ai quali ne proseguiranno altri nei prossimi giorni”.