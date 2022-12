Il prefetto di Pisa in visita al carcere Don Bosco

Visita al carcere Don Bosco di Pisa per il prefetto Maria Luisa D’Alessandro per porgere gli auguri al direttore, Francesco Ruello, e a tutto il personale chiamato a prestare servizio durante le festività di fine anno.

Il prefetto ha espresso ai presenti parole di sincero apprezzamento per il lavoro svolto quotidianamente, con esemplare spirito di abnegazione ed encomiabile dedizione.

"La visita, che si è svolta in un clima particolarmente cordiale e sereno, è stata l’occasione per confermare quei valori di sinergia e di collaborazione che mantengono saldi i rapporti tra le istituzioni dello Stato" sottolineano dalla Prefettura.