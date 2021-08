La città riscopre un suo angolo nascosto: al via le visite al Casino dei Nobili

A partire da sabato 4 settembre il Casino dei Nobili apre le sue porte al pubblico. Turisti e visitatori potranno ammirare le bellezze del palazzo realizzato nel Settecento e oggi sede della startup Transpar3nt/TRAENT, accompagnati da guide turistiche professioniste che illustreranno gli angoli più suggestivi e le curiosità di uno degli edifici storici di Pisa, grazie alla collaborazione con ConfGuide Confcommercio Provincia di Pisa e Agt Pisa.

“Un nuovo servizio che permetterà di far conoscere a turisti e cittadini una struttura che rappresenta un fiore all'occhiello per la nostra città - afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli - in un momento così difficile per l'intero comparto turistico è fondamentale valorizzare quei luoghi in grado di attirare un turismo di prossimità e che possono rappresentare un punto di forza per far conoscere il meglio di Pisa e la sua storia. Le visite organizzate con un servizio strutturato e curato da guide professioniste e specializzate permetteranno ai visitatori di vivere un'esperienza indimenticabile. Ringraziamo la società Transpar3nt/TRAENT per aver offerto questa possibilità”.

Sarà possibile visitare il Casino dei Nobili il sabato e la domenica pomeriggio, dalle 14.30, attraverso un servizio organizzato da guide turistiche professioniste. Le guide interessate potranno prenotare la visita per il loro tour inviando una mail entro il venerdì precedente all'indirizzo info@casinodeinobili.com. Per informazioni è possibile chiamare i numeri 3388741549 o 3922926410, dalle ore 17 alle 19.

“Una straordinaria opportunità per ammirare un palazzo che in pochi conoscono e che offre numerosi spunti per scoprire la storia della Pisa del Settecento, attraverso le sue stanze e lo stupendo salone delle feste” spiega la presidente di ConfGuide Confcommercio Provincia di Pisa Antonella Cinini. “L'apertura del Casino dei Nobili rappresenta un importante valore aggiunto anche per i tour cittadini, in un contesto che permette di far conoscere a cittadini e ai turisti in modo ampio e dettagliato i Lungarni pisani e gli straordinari palazzi che vi si affacciano” afferma la presidente di Agt Pisa Alessandra Aleppo.