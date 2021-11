Vicopisano: il ministro Franceschini in visita ai monumenti riqualificati

Il ministro per le Attività Culturali e il Turismo Dario Franceschini arriverà a Vicopisano giovedì 4 novembre alle 11.30, per un primo incontro al Teatro di via Verdi (partecipazione su invito, per la normativa antiCovid), accolto dal sindaco Matteo Ferrucci, dalla Giunta e dall'amministrazione. Nell'occasione saranno presentati al ministro i maggiori lavori di recupero effettuati a Vicopisano e nel territorio, in questi ultimi anni, e i progetti futuri.

Poi il ministro farà una visita guidata alla Torre e al Camminamento del Soccorso e della Rocca del Brunelleschi, con il professor Giovanni Ranieri Fascetti, presidente del Gruppo Culturale Ippolito Rosellini, e con le archeologhe Federica Lucatello e Stefania Anzoise, della Società Cooperativa Capitolium. Il tutto si svolgerà nell'arco di un'ora circa visti gli impegni del ministro.

