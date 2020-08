Litorale, l'assessore Gambaccini in visita alla Palp

Visita alla Palp questa mattina, 20 agosto, per Gianna Gambaccini, assessore alle Politiche sociali del Comune di Pisa, presidente della Società della Salute Zona Pisana e candidata consigliere alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre. La Pubblica Assistenza del Litorale Pisano di Marina di Pisa è sede del presidio infermieristico che sarà attivo fino al prossimo 15 settembre. Un progetto fortemente voluto e appoggiato dal Comune di Pisa, Sib Balneari Confcommercio Pisa e da molte realtà imprenditoriali della nostra città per dare un servizio importante e di assistenza non solo per i turisti ma anche per le famiglie e gli anziani frequentatori di Tirrenia, Marina di Pisa e Calambrone nei mesi estivi.

“Sono andata a trovare la Palp (Pubblica Assistenza Litorale Pisano) per ringraziare il presidente Aldo Cavalli, il vicepresidente Alessandro Giannessi e i suoi collaboratori per aver attivato a stagione estiva iniziata, in una estate complicata e tormentata dalla presenza del Covid-19, il servizio infermieristico del litorale - afferma l'assessore Gambaccini - tale servizio risulta prezioso perché permette di fornire assistenza infermieristica a molti turisti e bagnanti anche residenti, senza doverli far ricorrere alle cure del pronto soccorso, risparmiando tempi di attesa lunghi e al tempo stesso riducendo l'afflusso al Pronto Soccorso spesso purtroppo sovraffollato nonostante l'impegno di medici e personale sanitario per colpa di un sistema sanitario scarsamente organizzato, quasi completamente carente di 'territorio'".

“Questo servizio - conclude Gianna Gambaccini - è un segnale importante per valorizzare l'assistenza sul territorio ancor più sul nostro meraviglioso litorale troppo a lungo trascurato dalle precedenti amministrazioni. Il centrodestra, la Lega che io rappresento, hanno dimostrato di aver seguito un programma passando dalle parole ai fatti”