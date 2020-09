Il Ministro Elena Bonetti in visita ai Cappuccini ed alla sede di Aforisma

Il Ministro per le pari opportunità e per la famiglia Elena Bonetti ha visitato il centro dei Cappuccini a Pisa, definendolo "una realtà di convergenza e connessione di servizi alle persone, alle famiglie e al territorio, capace di creare reti di solidarietà e di prossimità, non di assistenzialismo. Un luogo dove investire nelle competenze, in grado di offrire alla cittadinanza risorse e strumenti, mettendo al centro la persona". Nato dal recupero dell'ex-monastero, il centro Cappuccini è una struttura polifunzionale che in poco tempo si è già affermata come punto di riferimento sociale e culturale del quartiere di San Giusto e di tutta la città.

Visitando i diversi spazi, come lo studentato universitario Cappuccini Hall che punta alla costruzione di uno spirito di comunità tra gli ospiti, il Ministro si è soffermato presso la biblioteca, cuore pulsante del centro, spesso animata da presentazioni di libri, convegni, corsi di formazione. Nel momento di incontro con le diverse realtà e servizi presenti, il Ministro ha mostrato particolare interesse nelle iniziative contro la dispersione scolastica, argomento spesso trascurato dal dibattito scolastico locale e nazionale in tempo di Covid, in particolare per il progetto Iefp Professione Legno. Il corso è proposto dall'Agenzia formativa e per il lavoro Aforisma, che offre orientamento e formazione per persone inoccupate, disoccupate, giovani o in cerca di ricollocazione, lavoratori, apprendisti, persone con diverse abilità. Aforisma si avvale di operatori capaci di individuare la strada professionale giusta attraverso strumenti educativi e di inserimento come tirocini formativi, servizio civile, aggiornamento delle competenze, recupero degli anni scolastici, corsi di qualifica professionale.