Sinergia e formazione: la Misericordia di Bientina in visita alla Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza aeronavale di Pisa, nel contesto delle collaborazioni istituzionali con le associazioni di volontariato e di pubblica assistenza, ha incontrato lo scorso 22 ottobre una delegazione di volontari della Misericordia di Bientina. La giornata è stata dedicata allo sviluppo di sinergie, scambio di competenze ed esperienze per consolidare i livelli di intervento in caso di soccorso. La Misericordia di Bientina è un’associazione no-profit attiva dal 1908, con lo scopo di fornire assistenza ai più bisognosi ed alla collettività con servizi di natura ordinaria ed emergenziale. Dal 2001 questa associazione ha fondato anche un gruppo di intervento di protezione civile che opera sul territorio comunale e nazionale per la prevenzione ed il superamento di emergenze di massa e/o calamità naturali, in cooperazione anche con la pubblica Assistenza Toscana (ANPAS) e CRI.

Il personale in visita è stato accolto dal Comandante del Reparto di volo, Tenente Colonnello pilota Massimo Anedda che, dopo un briefing sulle attività della Guardia di Finanza come polizia economico-finanziaria e del Servizio Aereo del Corpo con particolare riferimento ai compiti demandati alla Sezione Aerea di Pisa, ha illustrato l’organizzazione, i mezzi in dotazione, i principali settori di servizio e i maggiori servizi nella repressione dei traffici illeciti via mare, nel contrasto all’immigrazione clandestina nonché nell’ambito delle maxi emergenze. La Finanza infatti è molto attiva nella ricerca delle persone scomparse grazie ad un protocollo a livello centrale con il Commissario di Governo e con altre associazioni operanti nella salvaguardia della vita umana soprattutto in ambiente impervio.

Molto apprezzata la visita presso il piazzale di volo e nell’hangar del reparto sugli elicotteri AB412HP, dotati di verricello e personale specializzato normalmente impiegati in caso di concorso nelle emergenze. L’incontro è stato suggellato dalla consegna di un attestato al governatore della Misericordia, Giuseppe Ducci, che ha espresso parole di ringraziamento per il lavoro svolto dalla Guardia di Finanza sul territorio anche a tutela dell’incolumità pubblica. La Guardia di Finanza è sempre in prima linea per fornire il proprio concorso nelle operazioni di soccorso e nelle situazioni critiche nelle quali è chiamata a intervenire.