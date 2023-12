L'ordinario militare Monsignor Marcianò in visita alla Brigata Folgore

Accompagnato dal Comandante della Brigata Paracadutisti Folgore, il Generale di Massimiliano Mongillo, l’Ordinario Militare Monsignor Santo Marcianò ha incontrato nei giorni scorsi a Pisa, presso il Centro Addestramento di Paracadutismo (CAPAR), i paracadutisti della Folgore.

Nel corso della visita, alla quale hanno partecipato anche rappresentanze di tutti i militari delle Forze Armate Italiane che insistono nel presidio di Pisa, assistito dal Cappellano Militare del Comando Brigata Folgore Padre Michele e dai Cappellani Militari della zona Pastorale Toscana, Marcianò ha amministrato il sacramento della Cresima a dieci Paracadutisti ed ha colto l’occasione per portare i propri auguri per le prossime Festività Natalizie a tutto il personale in servizio ed alle rispettive famiglie.