Visita natalizia dell'assessore Buscemi al nido del Cep e alla scuola dell'infanzia Montessori

L’assessore alla scuola e ai servizi educativi Riccardo Buscemi ha fatto visita questa mattina, venerdì 22 dicembre, in occasione della festa di Natale, ai bambini e alle bambine dell’asilo nido del Cep e della scuola dell’infanzia Montessori.

"Ho partecipato oggi a una bellissima festa di Natale organizzata per i bambini del nido e della scuola dell'infanzia - dichiara l’assessore alla scuola e ai servizi educativi Riccardo Buscemi - ho portato i saluti del Sindaco e giocato con i bambini, ascoltato i loro canti e le loro filastrocche, e ho anche ricevuto da loro un regalo di Natale. I nostri bambini sono il nostro futuro ed è per questo che l'amministrazione comunale sta investendo tantissimo nel settore della scuola, lasciando invariate tutte le relative tariffe. Un grazie per l'indispensabile supporto agli uffici e agli insegnanti per il loro diuturno impegno. E buon Natale a tutti!".