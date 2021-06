Una visita per divertire i bambini della oncoematologia pediatrica

I ragazzi di oncoematologia pediatrica e pediatria dell'Azienda Ospedaliera Pisana, questa mattina 14 giugno, hanno partecipato con entusiasmo ad una breve visita da parte della direzione della Base di Camp Darby e del Dipartimento Americano dei Vigili del Fuoco.

Il primario di Oncoematologia pediatrica, dottoressa Gabriella Casazza, la Direttrice della Farmacia Ospedaliera Dispositivi Medici, Dottoressa Domenica Mamone, con il suo staff di specializzandi Caterina Mangano, Amelia Bellizzi e Federico Carbone, hanno ricevuto gli ospiti Americani. Fra loro il Direttore della Base Robert Chartier, Il Ten. Colonnello Miguel Flores Rivera, Comandante del 405th Army Field Support Battalion Africa, ed i Comandanti dei Vigili del Fuoco, Chief Bryant Benitez e il Chief Brent Collins, con il pompiere Antonio Salsedo. Era presente inoltre la Dottoressa Mojgan Azerdegan in rappresentanza della Direzione Medica di Presidio.

L'obiettivo di questa giornata, fortemente voluta dalla Dottoressa Mamone a seguito di vari incontri avvenuti in occasione di donazioni di dispositivi di protezione individuale e di dispositivi medici da parte del Governo degli Stati Uniti, era quello di offrire un diversivo a dei ragazzi fortemente provati dalla malattia e in maniera particolare anche dall'isolamento di quest'ultimo anno a causa della pandemia. I ragazzi hanno potuto assistere alla 'vestizione' di un vigile del fuoco e hanno ricevuto una borsa con dei piccoli gadget mirati all'attenzione nella prevenzione incendi.

"Siamo grati di avere avuto l'occasione di essere qui oggi - ha detto il signor Chartier - per noi è un grande onore essere qui oggi, noi viviamo nel vostro territorio e siamo grati per tutto ciò che oggi abbiamo imparato da questi ragazzi, e lo siamo anche per l'incredibile supporto che da sempre l'ospedale di Pisa fornisce al nostoro personale". Il Tenente Colonnello Flores ha voluto condividere con i ragazzi la sua esperienza da sopravvissuto al cancro: "Con l'esempio, la nostra forza ed il segno che riusciremo a lasciare nel prossimo usciremo vincenti da ogni situazione, anche la più difficile".

La dottoressa Mamone, portando i ringraziamenti e i saluti della Direzione Aziendale, ha sottolineato come "con l'unione e l'amicizia ci stringiamo tutti in una lotta comune, dove i protagonisti principali e maestri di vita sono questi ragazzi che si trovano di fronte a prove così dure e ci sono da esempio". La dottoressa Casazza invece ha sottolineato "le difficoltà riscontrate in questo ultimo anno. Abbiamo dovuto favorire le cure immediate e necessarie a scapito di un rapporto umano più profondo e di grande impatto psicologio. La giornata di oggi ci aiuta a tornare lentamente alla normalità dopo tanto tempo".