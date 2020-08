Ferragosto e sicurezza: il prefetto Castaldo in visita nelle sale operative

Visita questa mattina, giornata di Ferragosto, per il prefetto di Pisa, Giuseppe Castaldo, nelle sale operative della Questura, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco. Sarà l’occasione per esprimere un vivo apprezzamento a tutto il personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco che, anche nelle giornate di festa, assicurano, ciascuno nei propri ambiti di intervento e, spesso, in stretta correlazione, un impegno costante a tutela della sicurezza pubblica e della incolumità delle persone.

Alle donne e agli uomini impegnati, con sacrificio personale e delle famiglie, per il bene della comunità, il prefetto Castaldo intende così esprimere vicinanza e un ringraziamento ancora più sentito, tenuto conto della straordinaria attività di controllo svolta quest’anno per la salvaguardia della salute pubblica, assicurando il rispetto delle misure di contenimento del Covid – 19.

Ad accogliere il prefetto saranno presenti, nelle rispettive sedi, i vertici provinciali dei diversi Corpi, per fornire al rappresentante del Governo un quadro delle attività svolte e delle metodologie adottate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery